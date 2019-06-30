Дональд Трамп пересек границу КНДР по приглашению Ким Чен Ына

Дональд Трамп стал первым президентом Америки, который зашел на территорию Северной Кореи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 30 июня, Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями для встречи с Ким Чен Ыном.

Как сообщает американский телеканал CNN, во время встречи лидеры стран поприветствовали друг друга и пожали руки, после чего Ким Чен Ын пригласил своего американского коллегу зайти на территорию КНДР.

Дональд Трамп пересек демаркационную линию и назвал это приглашение «великой честью». Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

При этом американский лидер также выразил намерение пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. Тот в свою очередь также пригласил президента США в Пхеньян и добавил, что «был очень удивлен», узнав, о желании Трампа провести с ним встречу.