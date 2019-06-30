Трамп заявил, что пожмет руку Ким Чен Ыну перед переговорами 30 июня

Президент США Дональд Трам объявил о проведении встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в воскресенье, 30 июня.

Как передает AP, беседа двух политиков состоится в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями, куда Дональд Трамп прибыл после саммита G20 в японской Осаке.

Отмечается, что перед отправлением к месту встречи американский президент не объявил темы, которые собирается обсудить с Ким Чен Ыном, однако пообещал быстро поздороваться с ним и пожать северокорейскому лидеру руку.

Напомним, данная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына будет уже третьей: последний саммит лидеров США и КНДР состоялся в минувшем феврале во Вьетнаме, однако его исход был неудачным, поскольку политики не смогли договориться об условиях денуклеаризации Кореи.