Трамп назвал отношения с КНДР "очень тесными", но не стал снимать санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал подписывать с Ким Чен Ыном никаких соглашений после саммита в Ханое.

Ранее Sobesednik.ru писал, что лидеры США и КНДР покинули отель во Вьетнаме, где проходил саммит, раньше запланированного, отменив совместное заявление и запланированный обед.

Как передает «Интерфакс», американский президент Дональд Трамп после встречи с Ким Чен Ыном рассказал, что Вашингтон не собирается отменять введенные ранее санкции против Северной Кореи, несмотря на выполнение условий по денуклеаризации.

«Они хотели, в общем и целом, полного снятия санкций, но мы не могли сделать это. Они хотели провести денуклеаризацию в целом ряде областей, где мы хотели, но мы не могли отменить все санкции. Мы продолжим работать и посмотрим», — пояснил он.

По словам Дональда Трампа, у Ким Чен Ына есть «определенное видение» будущих отношений с мировыми державами, однако оно отличается от точки зрения Соединенных Штатов.

«Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов», — заявил лидер Америки, добавив, что США и КНДР не стали подписывать никаких соглашений по итогам саммита.

Трамп подчеркнул также, что испытаний ракет и ядерного оружия со стороны Северной Кореи больше не будет, однако Америка убедится в этом, проведя ряд инспекций.

«У нас есть информация о некоторых объектах, конкретных местах, о которых люди не знают... Мы думаем, что мы сможем провести инспекции очень успешно», — приводит слова американского лидера агентство.