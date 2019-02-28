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Совместное заявление и обед Трампа и Ким Чен Ына неожиданно отменили

Политика

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын покинули отель, где проходил саммит, раньше запланированного.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что второй день саммита глав США и КНДР начался с переговоров Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз.

Как пишет Bloomberg, переговоры закончились раньше запланированного. Кортежи двух лидеров покинули отель, где проходил саммит. Подчеркивается, что Трамп и Ким Чен Ын уехали, не сделав заявление по итогам встречи, которое анонсировалось ранее.

Кроме того, обед, который должен был состояться после переговоров, отменили в последний момент.

Теги: КНДР, Трамп

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Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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