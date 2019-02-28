Совместное заявление и обед Трампа и Ким Чен Ына неожиданно отменили

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын покинули отель, где проходил саммит, раньше запланированного.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что второй день саммита глав США и КНДР начался с переговоров Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз.

Как пишет Bloomberg, переговоры закончились раньше запланированного. Кортежи двух лидеров покинули отель, где проходил саммит. Подчеркивается, что Трамп и Ким Чен Ын уехали, не сделав заявление по итогам встречи, которое анонсировалось ранее.

Кроме того, обед, который должен был состояться после переговоров, отменили в последний момент.