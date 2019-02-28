Переговоры Трампа и Ким Чен Ына начались со встречи "один на один"

Второй день саммита США — КНДР, который проходит во вьетнамском Ханое, начался с личной встречи лидеров двух стран.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что во Вьетнами проходит саммит лидеров США и КНДР. Перед 20-минутной встречей «один на один» в среду, 27 февраля, Дональд Трамп и Ким Чен Ын успели пожать друг другу руки.

Как пишет «Интерфакс», второй день саммита начался со встречи двух лидеров «один на один». В начале встречи президент США Дональд Трамп заявил, что доволен тем, что КНДР прекратила ракетные пуски, и подчеркнул, что через какое-то время переговоров лидеры двух стран добьются «фантастического успеха».

В свою очередь глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил журналистам, что приложит максимум усилий для успешного завершения переговоров.