Трамп назвал Ким Чен Ына другом и напомнил ему о денуклеаризации

Перед саммитом с Ким Чен Ыном во Вьетнаме Дональд Трамп выразил надежду на скорое процветание Северной Кореи.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Ханой, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, на бронепоезде.

Как передает «Интерфакс», перед встречей с главой Северной Кореи 27 февраля американский президент напомнил Ким Чен Ыну о необходимости денуклеаризации и назвал его другом.

«Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея будет также процветать, и это произойдет очень скоро, если она примет решение о денуклеаризации. Потенциал огромен, это прекрасная возможность, которой не было почти ни у кого в истории — это возможность для моего друга Ким Чен Ына», — написал Трамп в своем Twitter.

Агентство также отмечает, что 27 февраля лидеры двух стран проведут лишь 20-минутную встречу в формате «один на один» и рабочий обед. Основная часть переговоров запланирована на четверг.