Трамп и Ким Чен Ын успели пожать руки перед 20-минутной встречей в Ханое

Во Вьетнаме начался второй саммит лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов Америки.

Ранее Sobesednik.ru писал, что приехавший в Ханой на саммит американский президент Дональд Трамп назвал своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына другом.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP, днем в среду, 27 февраля, во Вьетнаме начался второй саммит лидеров США и КНДР.

Отмечается, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп перед началом двадцатиминутной встречи с глазу на глаз успели обменяться рукопожатием перед камерами, а американский президент также выразил надежду, что их предстоящие переговоры будут «очень успешными».

Напомним, саммит проходит во вьетнамском отелете Sofitel Legend Metropole, основная часть встречи политиков запланирована на четверг, 28 февраля.