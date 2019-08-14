Автор жалобы на телеграм-канал "Товарищ майор" намерен дойти до ЕСПЧ

Депутат Мосгордумы Юрий Волнов обратился в СК из-за публикации личных данных в телеграм-канале «Товарищ майор».

Как сообщает «Медуза», Волнов написал заявление после того, как в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор» выложили базу с личной информацией о нескольких тысячах человек, так или иначе причастных к протестным акциям в Москве, в том числе персональные данные самого депутата.

На своей странице в Facebook Юрий Волнов написал, что заявление составлено с помощью юриста правозащитной группы «Агора». По словам депутата, в случае отказа Следственного комитета он обратится в Европейский совет по правам человека. «Пусть теперь товарищи майоры ловят сами себя», – отметил он в своем посте.