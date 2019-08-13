Фейк недели: как "база штаба Навального" попала к "Товарищу майору"

«Штаб Навального допустил утечку базы телефонов и паспортов сторонников» – так новость о выложенных в открытый доступ персональных данных 3 тысяч человек преподали прокремлевские СМИ.

В базу попали участники несогласованных акций 27 июля и 3 августа в Москве, случайные люди, а также журналисты, освещавшие протесты (в том числе и корреспонденты «Собеседника»). В нарушение закона были указаны их номера телефонов, места жительства и тому подобное.

Изначально база в виде файла Excel была опубликована в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор». Провисел он недолго: его удалила администрация Telegram. Однако попытка возложить ответственность за утечку на штаб Навального провалилась: свойства файла свидетельствуют, что он был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа пользователем «ГУ МВД России по г. Москве».

В пользу версии о том, что источник утечки – МВД, свидетельствует и штаб оппозиционера Дмитрия Гудкова. Один из членов штаба нашел в базе свои данные и выдуманный адрес, который он специально назвал полицейским после задержания вместо настоящего.

Кроме того, издание «Медуза» нашло человека, который администрировал «Товарища майора». Это пиарщик Виталий Тайсаев. Позднее он признался, что занимался каналом по заказу людей, близких к власти.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «"Товарищ майор" прокололся».