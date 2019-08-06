Дмитрий Быков: Силовиков послали на хунту

В центре внимания общественности – показанное по НТВ и распространившееся по всей прессе заявление инициативной группы силовиков.

На публичные разоблачения своей деятельности авторы письма обещали ответить прямым террором, а за слезы своих детей угрожают ответить кровью оппозиции, а также ее отпрысков. Все спрашивают: реальна ли эта тайная организация инициативных силовиков?

Отвечаем: теперь существует. Рассказ о такой организации равносилен приказу ее создать. Существование многих тайных заговоров в России инспирируется сверху, и это не обязательно фейковые организации вроде «Нового величия», сделанного явно на Лубянке и на коленке. Это вполне могут быть организации вроде люберов, баркашовцев и ГКЧП.

Подобная организация не может не появиться – просто потому, что силовики, получив расширенные права на управление страной, начинают эти права применять неограниченно. Путин отдал управление страной в руки ФСБ, МВД и Росгвардии, а следовательно, утратил рычаги – потому что отдать власть силовикам как раз и значит создать хунту. Эта хунта показала лицо 27 июля и 3 августа, и если обращение к оппозиции написала действительно она, в этом нет ничего удивительного. А если его выдумали для устрашения, теперь такая организация силовиков, прицельно уничтожающая оппозиционеров и их детей, будет создана немедленно. То есть когда вы это читаете, она уже действует: ей это НТВ сказало, а НТВ как главного рупора Лубянки она слушается.

У хунты в принципе все неплохо, кроме одного: у силовиков нет позитивной программы. Внешняя агрессия плюс массовые репрессии – это все, что они умеют. Так что появление хунты в России – на самом деле сравнительно неплохая новость: это значит, режим решился на самоубийство. Потому что отдавать власть мундирам – значит выпускать ее из рук безвозвратно. Ельцин после Коржакова ее тоже не вернул, даже когда Коржакова выкинули. Силовики заявили о себе как о главной политической силе, только и всего. Но они совсем не Пиночеты, управлять экономикой умеют только путем проверок и обысков, и потому срок их правления обычно недолог: при плохой сырьевой конъюнктуре – считаные месяцы.

А вот заберут ли они с собой в тартарары всю страну и мир в целом – это уж зависит от нас. И это единственное, что от нас сейчас зависит, потому что все остальное уже случилось.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2019 под заголовком «Послали на хунту».