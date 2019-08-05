Глава Мосгоризбиркома заявил, что выборы в столице не являются целью оппозиции

В Мосгоризбиркоме считают, что оппозиционные политики используют выборы в Мосгордуму для «обкатки» новых политтехнологий.

Как передает «Российская газета», такое мнение выразил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Горбунов предположил, что оппозиционные политики, выдвинувшиеся в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации, на самом деле не преследовали цели по сбору подписей и по избранию в городское заксобрание, поскольку соцопросы им отводили не больше 1% голосов.

«Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году», — заявил он, добавив, что скандалы вокруг грядущих выборов независимые кандидаты хотят использовать для дальнейшей отмены сбора подписей.

Глава Мосгоризбиркома напомнил также о «широком спектре грубых подделок» при сборе подписей — у 29 кандидатов проверяющие нашли больше 14 тысяч подписей с недействительными паспортами. Чиновник напомнил о трех умерших избирательницах в списке Любови Соболь, одной из которых поменяли год рождения с 1932 на 1997. По его словам, курьезом можно считать и то, что выдвиженка Ирина Собянина сдала только одну подпись в поддержку своего выдвижения — свою.

Напомним, в минувшую субботу, 3 августа, в Москве прошел очередной митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Число задержанных в результате акции превысило тысячу человек, также было возбуждено одно уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа.