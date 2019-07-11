Собянина стала единственным кандидатом в МГД, получившим отказ в регистрации 11 июля

К вечеру 11 июля Мосгоризбирком отказал в регистрации только одному кандидату в депутаты Мосгордумы — Ирине Собяниной.

Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель избирательной комиссии Валентин Горбунов. Причины, по которым Собяниной было отказано, не сообщаются.

Несостоявшийся пока кандидат Собянина — директор некоммерческого учреждения «Гуманитарный центр Ирины Собяниной». Она является полной тезкой бывшей жены мэра Москвы Сергея Собянина, однако, в отличие от нее, родилась в городе Саров Нижегородской области. Бывшая супруга мэра является уроженкой Тюмени.