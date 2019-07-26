Мосгоризбирком призвали проверить на наличие клопов после выдворения Соболь

В Мосгоризбиркоме объяснили борьбой с насекомыми действия охраны, которая вынесла диван вместе с Любовью Соболь.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что после того, как в Мосгоризбиркоме отказались удовлетворить жалобу на недопуск Любови Соболь к выборам в Мосгордуму, юрист ФБК заявила, что продолжит голодовку непосредственно в здании избирательной комиссии. Однако позднее полиция и охрана вынесла ее из помещения прямо вместе с диваном.

Как передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на РИА «Новости», в Мосгоризбиркоме при этом пояснили, что охранники поступили так не для выдворения политика из здания, а в целях борьбы с насекомыми, которые могли расплодиться в диване.

«Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли. А уж куда ее дальше отправила полиция, я не знаю», — рассказал член избирательной комиссии Дмитрий Реут.

На это заявление отреагировал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, который попросил Роспотребнадзор проверить здание и помещения Мосгоризбиркома на наличие клопов и прочих паразитов.

«В настоящее время в Москве проходят выборы в Мосгордуму. Городская избирательная комиссия принимает большое количество посетителей, распространение паразитов представляет существенную угрозу здоровью», — приводит сообщение из Telegram Чикова «Новая газета».