Более четверти украинцев поддерживают Зеленского на выборах президента

Юморист Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в президентском рейтинге на Украине.

Напомним, 8 февраля украинский ЦИК зарегистрировал двоих последних кандидатов на выборах президента, которые пройдут 31 марта. При этом всего для участия в президентской гонке зарегистрировались 44 кандидата, что является рекордным числом для Украины. Ранее также сообщалось, что лидером президентского рейтинга является шоумен Владимир Зеленский, за которого к началу февраля готовы были проголосовать 15,2% украинцев.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в четверг, 14 февраля, число поддерживающих Зеленского на выборах главы Украины увеличилось уже до 26,9% жителей страны, утверждающих, что придут на голосование.

При этом серьезно отстают от шоумена нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%), которые занимают второе и третье места рейтинга.