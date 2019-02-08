ЦИК Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов в президенты

В качестве кандидатов на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта, зарегистрировались 44 человека.

Ранее Sobesednik.ru писал, что телеведущий и юморист Владимир Зеленский оказался лидером президентского рейтинга на Украине, обойдя оппозиционного кандидата Юлию Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 8 февраля, Центризбирком Украины зарегистрировал двоих последних кандидатов на грядущих президентских выборах. Отмечается, что ими стали выдвинутый партией «Сила людей» журналист Дмитрий Гнап и лидер партии «Разумная сила» Александр Соловьев.

Таким образом, всего за пост президента Украины будут бороться 44 зарегистрированных кандидата. Подчеркивается, что до 7 марта включительно кандидаты еще могут подать заявление об отказе баллотироваться. При этом сами выборы состоятся 31 марта 2019 года.