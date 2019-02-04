Шоумен Зеленский обошел Порошенко в президентских рейтингах на Украине

Телеведущий и юморист Владимир Зеленский оказался лидером президентского рейтинга на Украине.

Как сообщает проект «Выборы Украины», который объединяет данные наиболее известных и авторитетных институтов социологии, шоумен и комик Владимир Зеленский, недавно заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, стал лидером рейтинга: его поддерживают 15,2% тех украинцев, кто определился и намерен голосовать.

На втором месте президентского рейтинга оказалась оппозиционный политик Юлия Тимошенко (12,9%). При этом за действующего президента Петра Порошенко пока готовы отдать свои голоса лишь 10,1% избирателей.

Отмечается, что опрос, в котором приняли участие 10 тысяч граждан Украины, проводился с 19 по 30 января 2019 года.

Напомним, выборы президента пройдут на Украине уже 31 марта.