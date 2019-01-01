Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины

Руководитель студии «Квартал 95», украинский актер и продюсер Владимир Зеленский намерен выдвигаться в президенты страны.

Артист сделал такое заявление в новогоднем телеэфире. Ранее популярность в Украине приобрел сериал «Слуга народа», по сюжету которого школьный учитель становится президентом, с Зеленским в главной роли.

По информации украинского портала «Страна.уа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена Игоря Коломойского (хозяина телеканала «1+1», транслирующего проекты «Квартала 95»), решение об участии Зеленского в выборах президента Украины было принято еще осенью 2018 года, тогда же был создан предвыборный штаб.

«КоммерсантЪ» приводит данные соцопроса группы «Рейтинг», согласно которым Зеленский по популярности опережает действующего президента Петра Порошенко, но уступает экс-премьеру Юлии Тимошенко. Первый тур голосования намечен на 31 марта. Ряд экспертов отмечал, что популярность «неполитических» кандидатов может снижаться в случае новых обострений российско-украинского конфликта, подобных инциденту в Керченском проливе.