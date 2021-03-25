Для непривитых россиян могут подорожать кредиты и ипотеки

В 2022 году россияне, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, могут столкнуться с требованием предоставить действительные справки о прохождении вакцинации от коронавируса, что в свою очередь, приведет к заметному росту стоимости займа. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказал представитель Банка России, страхование жизни и здоровья заёмщика снижает риски банков, поэтому обычно они предлагают кредиты со страхованием под более низкие ставки, чем без страхования.

Отмечается, что при заключении договора о страховании жизни и здоровья потенциального заёмщика компания проводит андеррайтинг, в том числе медицинский. Заёмщик заполняет декларацию о здоровье, в которой нужно в том числе отметить наличие критических заболеваний. Наличие в анкете информации о ряде тяжёлых и критических заболеваний может стать основанием для повышения страхового тарифа или сокращения страхового покрытия, а их сокрытие может являться основанием для отказа в страховой выплате или расторжения договора страхования.

По словам участников рынка, страховой бизнес не может игнорировать риски, связанные с пандемией коронавируса.

«Вполне возможно, что даже те 2–3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен, – говорит Алексей Войлуков из Ассоциации банков России. Он также добавил, что страховщики будут принимать решение исходя из того, какими будут затраты на учёт подобных вещей и насколько они потом повлекут за собой более точные оценки страховых рисков.