С подстаканником – к звёздам! Какие подарки госкомпании подарят своим сотрудникам
В 2013 году Владимир Путин просил чиновников не раздражать простых граждан огромными денежными тратами на корпоративы. Однако дарить подарки никто не запрещал.
Подавляющее большинство российских компаний не будут устраивать новогодние корпоративы. Согласно опросу сервиса «Работа.ру», от проведения праздничных вечеринок отказались 75% работодателей. Причины разные – от экономии до опасности заражения коронавирусом.
Половина из тех организаций, где все-таки решились на корпоратив, будут проводить его за счет сотрудников. Государственные компании, как правило, свои гулянья не афишируют. Еще в 2013 году Владимир Путин просил их не раздражать простых граждан огромными денежными тратами на корпоративы. «Нужно сброситься из своего кармана и пойти на корпоратив», – требовал тогда президент России. С тех пор находить на государственных сервисах заказы на «аренду зала» или «проведение банкета» стало труднее. Однако подарки дарить никто пока не запрещал.
«Роскосмос» – сувениры за космические деньги
Среди подарков – зарядные устройства, подстаканники и интригующие «конверты». Судя по информации на сайте госзакупок, корпорация «Роскосмос» решила сделать подарки сотрудникам на 29,5 млн рублей. Как видно из контракта, такую сумму в госкорпорации готовы отдать на «разработку дизайн-макетов, изготовление и поставку сувенирной продукции».
Среди предметов такие сувениры, как флисовые накидки, календари, конфеты, набор шарф + варежки, наборы с подстаканниками, новогодние открытки, ежедневники и т.д. Предполагается, что на предметах должен быть размещен логотип «Роскосмоса». Самые дефицитные подарки в перечне – портативные зарядные устройства, их заказали всего 500 штук. Новогодних открыток больше – 2000 штук. Есть тут и заказ на 2000 брендированных конвертов (возможно, в суперсовременной компании по-прежнему любят отправлять бумажные письма).
«Роскосмос» заказывает сувенирные наборы к Новому году не в первый раз. В прошлом году на «Госзакупках» появилось несколько похожих тендеров на общую сумму 12,4 млн рублей. Разнообразие подарков тогда было скромнее. В 2021 году в корпорации решили добавить элементы одежды, такие как варежки, шарфы и подарочные наборы шевронов.
Росгвардия – всё для детей
Унитарное предприятие «Охрана» Росгвардии традиционно заказывает новогодние наборы для детей своих сотрудников. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом. Однако цены на сладкие подарки для детей безбожно растут. Если в 2017 и 2018 годах ведомство отдавало за «Алёнки», «Ласточки» или «Грильяж» по 20,5 млн рублей, то в этот раз наборы обойдутся в 42 млн.
Женщины Заксобрания часов не наблюдают
В Заксобрании Санкт-Петербурга к выбору сувениров подошли не очень прогрессивно. Потратив 686 тыс. рублей, там заказали 100 наручных часов с гербом законодательного органа. Две модели – мужские и... мужские. Несмотря на то, что собрание на ⅕ состоит из женщин, разница между моделями только в золотой или серебряной окантовках циферблата.
«Газпром» – гриль и шлем
В филиалах «национального достояния» к выбору подарков подходят креативно. В ООО «Газпром Безопасность» к встрече Нового года было уже все готово, но не хватало какой-то изюминки. Видимо, так за две недели до праздника на «Госзакупках» появился тендер на закупку «Ведёрко для шампанского в форме каски F1 SF». Аксессуар должен выглядеть как каска пожарного. За его изготовление в компании предложили 135 тыс. рублей.
Компания «Газпром гелий сервис» в свою очередь подготовила подарки не только для зимнего сезона. Кроме брендированных компонентов для глинтвейна – вин и термосов, там заказали десять установок для приготовления барбекю на углях. На каждый гриль выделено по 10 тыс. рублей.
Атомщикам дадут открыть и выпить
Российский производитель ядерного топлива «ТВЭЛ», который входит в структуру «Росатома», подготовил 500 с лишним подарочных наборов за 1,9 млн рублей. Туда входят конфеты, чайные наборы, ёлочные игрушки и музыкальная шкатулка.
Среди энергетиков есть и те, кто получит куда более взрослые сувениры общей стоимостью около 1,5 млн рублей. Сотрудники Нововоронежской АЭС станут обладателями наборов для виски (стаканы и специальные охлаждающие камни), винных футляров (ящик, в который, кроме бутылки вина, помещаются аксессуары для ее откупоривания) и электроштопоров. «Пробка выкручивается с помощью нажатия всего одной кнопки; скорость открывания – 7 секунд; питание – литиевый аккумулятор», – говорится в описании.
А вот на чаепитие в АО «Атомтехэнерго» потратят 741 тыс. рублей. Столько предложили в компании за «продукты питания» в виде конфет, печенья, чая и т.д.
Оружейникам мечут икру
Простенько, но со вкусом праздники встретят и работники 61-го бронетанкового ремонтного завода. К Новому году госкомпания разместила два тендера – на поставку шампанского «Абрау-Дюрсо» (230 тыс. рублей) и поставку красной икры (427 тыс. рублей). Уложились меньше чем в миллион.
Врачам дадут украсить ёлку
Скромно поздравят и сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова. Для них заказали ёлочные шары трёх видов на сумму 222 тыс. рублей. Видимо, в честь 2022 года.
Таинственный банкет в «Президент-Отеле»
4-звездочная гостиница, которая находится под Управлением делами президента, не будет пустовать. Администрация «Президент-Отеля» заказала музыкальную кавер-группу для сопровождения новогоднего мероприятия. Цена скромная – за выступление предлагают всего 188 тыс. рублей. Вряд ли это станет главным событием вечера. Управление делами разместило два тендера на услуги по размещению и организации питания общей суммой в 68 млн рублей. Сроком исполнения указано 31 декабря 2021 года.