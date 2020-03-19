С подстаканником – к звёздам! Какие подарки госкомпании подарят своим сотрудникам

«Роскосмос» – сувениры за космические деньги

Среди подарков – зарядные устройства, подстаканники и интригующие «конверты». Судя по информации на сайте госзакупок, корпорация «Роскосмос» решила сделать подарки сотрудникам на 29,5 млн рублей. Как видно из контракта, такую сумму в госкорпорации готовы отдать на «разработку дизайн-макетов, изготовление и поставку сувенирной продукции».

Среди предметов такие сувениры, как флисовые накидки, календари, конфеты, набор шарф + варежки, наборы с подстаканниками, новогодние открытки, ежедневники и т.д. Предполагается, что на предметах должен быть размещен логотип «Роскосмоса». Самые дефицитные подарки в перечне – портативные зарядные устройства, их заказали всего 500 штук. Новогодних открыток больше – 2000 штук. Есть тут и заказ на 2000 брендированных конвертов (возможно, в суперсовременной компании по-прежнему любят отправлять бумажные письма).

«Роскосмос» заказывает сувенирные наборы к Новому году не в первый раз. В прошлом году на «Госзакупках» появилось несколько похожих тендеров на общую сумму 12,4 млн рублей. Разнообразие подарков тогда было скромнее. В 2021 году в корпорации решили добавить элементы одежды, такие как варежки, шарфы и подарочные наборы шевронов.