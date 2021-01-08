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Власти обязали госкомпании публиковать отчетность об эффективности

Политика - Деньги
10:52, 08 января 2021

Власти обязали госкомпании публиковать отчетность об эффективности
Глава "Роснефти" Игорь Сечин // Фото: Global Look Press
Глава "Роснефти" Игорь Сечин // Фото: Global Look Press

Правительство утвердило постановление, в котором обозначены обязательные к регулярной публикации сведения об эффективности работы компаний с государственным участием. Критерии, по которым там намерены её оценивать, кабмин представил ранее. Они подразделяются на две категории: финансовые и «отраслевые», или по факту социальные — связанные с «национальными целями развития» страны.

«К первой группе относятся коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамика выручки, доход акционеров. Ко второй – количество созданных рабочих мест, объём привлечённых инвестиций, бюджетная эффективность, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Достижение тех или иных показателей, как отмечается, может повлиять на размер выплат топ-менеджерам госкомпаний. Впрочем, как именно будет зависеть их зарплаты и премии от выполнения планов, в сообщении не говорится.

Кроме содержания отчетов, постановление также фиксирует их форму.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Деньги

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