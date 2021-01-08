Власти обязали госкомпании публиковать отчетность об эффективности

Правительство утвердило постановление, в котором обозначены обязательные к регулярной публикации сведения об эффективности работы компаний с государственным участием. Критерии, по которым там намерены её оценивать, кабмин представил ранее. Они подразделяются на две категории: финансовые и «отраслевые», или по факту социальные — связанные с «национальными целями развития» страны.

«К первой группе относятся коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамика выручки, доход акционеров. Ко второй – количество созданных рабочих мест, объём привлечённых инвестиций, бюджетная эффективность, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Достижение тех или иных показателей, как отмечается, может повлиять на размер выплат топ-менеджерам госкомпаний. Впрочем, как именно будет зависеть их зарплаты и премии от выполнения планов, в сообщении не говорится.

Кроме содержания отчетов, постановление также фиксирует их форму.