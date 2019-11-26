В МВФ заявили, что эффективность госкомпаний зависит от коррупции в стране

Анализ финансовых показателей, проведенный экспертами Международного Валютного фонда (МВФ) показывает прямую зависимость эффективности работы госкомпаний от уровня коррупции в стране.

К такому выводу пришли аналитики в рабочем докладе «Управление и госкомпании: как дорого обходится коррупция?», в котором сравнили результаты работы частных и госкомпаний из 88 стран, передает «КоммерсантЪ». По мнению экспертов, слабость институтов, которую принято связывать с коррупцией, вызывает в госкомпаниях недостаточную прозрачность, плохую организацию закупок, а также низкое качество управления.

Коррупционные риски в таких случаях, как утверждается, возрастают из-за близости к чиновникам, слабого контроля, монополизации и сосредоточение госкапитализма в высокодоходных секторах.

В МВФ отмечают, что если средний показатель прибыльности частных компаний ожидаемо выше, то в странах с низким уровнем коррупции госкомпании приближаются к ним или даже обгоняют их, что отражается в большей мере на производительности труда и на расходах на персонал, а не на прибыли.

Эксперты подсчитали, что производительность госкомпаний возросла бы в десять раз, если медианная страна в группе с низким качеством управления подняла бы уровень борьбы с коррупцией до значения медианы в средней группе. При этом прибыльность возросла бы в четыре раза с 0,4% до 1,6%, а расходы на персонал могли бы упасть почти на 5% до 32,7%.