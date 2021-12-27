Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года, кандидатов кроме Путина пока нет

На совещаниях в Кремле началось обсуждение президентских выборов и возможной кампании действующего президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

«Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов (на данный момент - прим.ред.) нет», – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Путин уже принял решение идти на новый срок. Источник также добавил, что на данный момент нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счет.

Ранее Владимир Путин заявлял, что его право избираться на новый срок стабилизирует внутриполитическую ситуацию.