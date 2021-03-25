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«Хотелки правителя»: политолог о словах Путина про новый срок и стабильность

Вчера президент сказал, что его право избираться на новый срок стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране

Фото: Global Look Press

Политолог Аббас Галлямов заявил, что регулярная смена власти является гарантией соблюдения законов в стране, и если этот механизм не работает, это приведет к революции. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что его право избираться на новый президентский срок стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране. 

«Вчера Путин сказал, что институт выборов представляет из себя «угрозу управляемости». Тут стоит определиться, а что это за штука такая - «управляемость»? В чём она выражается? По-моему, в том, что в стране исполняется закон. В том, что уж если власти приняли законное решение, то оно должно быть исполнено всеми сторонами. Тут важно подчеркнуть, что речь идёт именно о законных решениях, а не о хотелках правителя», – пишет он в своем телеграм-канале. 

Как отмечает Галлямов, регулярная смена власти служит гарантией работы законов в стране.

«Настоящая угроза управляемости – это слом механизмов смены власти. Потому что в стране, где эти механизмы не работают, почти наверняка случится революция», – заключает он. 
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