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В МВД планируют начать выдавать электронные паспорта с января 2023 года

В ведомстве говорят, что граждане уже интересуются нововведением, хотя опросы говорят об обратном

Фото: Global Look Press

Уже через год власти рассчитывают начать выдачу пластиковых карт, которые заменят паспорта. На первом этапе запланирована выдача 100 тысяч таких электронных паспортов, однако решающим фактором здесь будет желание граждан получать их.

«[МВД] совместно с [Минцифры], а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов – январь 2023 года», — приводит «МВД-Медиа» слова руководителя главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой.

В полиции также заверили, что новая форма паспорта будет обладать всеми теми же юридическими свойствами, что и обычный паспорт. Популярность у электронной версии документа уже есть, поясняет г-жа Казакова. По её словам, граждане уже обращаются с вопросами, когда их начнут выдавать.

Ранее опрос ВЦИОМ не выявил большого интереса к этой проблеме со стороны россиян. В опросе от августа 2020 года три четверти респондентов заявили, что не видят никакой необходимости в нововведении, а сделать себе такой хотел лишь один из шести. Настороженнее всего к этому относятся жители сельской области.

Теги: #паспорт

Рубрика: Общество

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