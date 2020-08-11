Почти 80% жителей сельской местности не одобряют введение электронных паспортов

Лишь каждый шестой россиянин хотел бы оформить электронный паспорт, три четверти опрошенных не видят в этом нужды.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты проведенного в июле опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследования, только 16% россиян хотели бы стать обладателем документа в электронном формате, 73% не считают нововведение необходимым. Каждый десятый респондент затруднился с ответом (11%).

При этом у жителей сельской местности идея цифровых паспортов вызывает недоверие в большей степени (79%). Отмечается, что это связано с опасениями относительно возможных сбоев в системах защиты данных и получения персональных сведений третьей стороной.

Уточняется, что среди молодых людей в возрасте 18-24 лет электронное удостоверение личности хотели бы получить 30%. Среди москвичей и жителей Петербурга положительно к идее относится каждый четвертый опрошенный (26%).