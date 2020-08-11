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Бумажный паспорт в России заменят QR-кодом и пластиковой картой

Новые виды документа будут представлены в двух вариантах. Их планируют ввести в трех субъектах до конца 2022 года

Фото: @Pixabay

Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил, что цифровую версию паспорта начнут выдавать гражданам до 2023 года. Документ будет представлен двумя электронными вариациями. Пока речь идет о внедрении проекта в пилотном режиме лишь в трех регионах страны.

Обычный бумажный паспорт должна будет заменить так называемая смарт-карта — пластиковая карта со встроенным чипом, на котором содержится вся необходимая информация. Кроме того, планируется выпустить приложение для мобильного, которое будет содержать специальный QR-код. Его также можно будет демонстрировать при необходимости вместо карты.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трех субъектах РФ сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — приводит «Интерфакс» слова министра. 

Он также заявил, что уже до конца года соответствующий указ должен подписать президент. В настоящее время, по его словам, бюрократический аппарат занимается согласованием малозначительных разногласий, возникающих в процессе обсуждения.

Теги: #паспорт

Рубрика: Общество

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