Бумажный паспорт в России заменят QR-кодом и пластиковой картой

Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил, что цифровую версию паспорта начнут выдавать гражданам до 2023 года. Документ будет представлен двумя электронными вариациями. Пока речь идет о внедрении проекта в пилотном режиме лишь в трех регионах страны.

Обычный бумажный паспорт должна будет заменить так называемая смарт-карта — пластиковая карта со встроенным чипом, на котором содержится вся необходимая информация. Кроме того, планируется выпустить приложение для мобильного, которое будет содержать специальный QR-код. Его также можно будет демонстрировать при необходимости вместо карты.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трех субъектах РФ сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — приводит «Интерфакс» слова министра.

Он также заявил, что уже до конца года соответствующий указ должен подписать президент. В настоящее время, по его словам, бюрократический аппарат занимается согласованием малозначительных разногласий, возникающих в процессе обсуждения.