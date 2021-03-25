Вторую пятницу подряд Минюст признает иноагентами ЛГБТ-организации

В списке иностранных агентов пополнение. В реестр незарегистрированных общественных объединений попали ЛГБТ-организация из Краснодара «Реверс» и ЛГБТ-организация «Выход» из Петербурга.

Напомним, что в прошлую пятницу иностранным агентом признали дальневосточную ЛГБТ-организацию «Маяк» и АНО «Лилит», директором которой является одна из активисток «Маяка».

В России почти не осталось ЛГБТ-инициатив, которые не были бы признаны иностранными агентами, кроме нескольких сервисных НКО.