Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 22:02

Вторую пятницу подряд Минюст признает иноагентами ЛГБТ-организации

В этот раз в реестр внесли сообщества из Краснодара и Петербурга

Фото: Instagram ЛГБТ-группы «Выход»

В списке иностранных агентов пополнение. В реестр незарегистрированных общественных объединений попали ЛГБТ-организация из Краснодара «Реверс» и ЛГБТ-организация «Выход» из Петербурга.

Напомним, что в прошлую пятницу иностранным агентом признали дальневосточную ЛГБТ-организацию «Маяк» и АНО «Лилит», директором которой является одна из активисток «Маяка».

В России почти не осталось ЛГБТ-инициатив, которые  не были бы признаны иностранными агентами, кроме нескольких сервисных НКО.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Политика 1 час назад

Работал один, но получал за четверых: в Туле задержали депутата-единоросса

Общество 2 часа назад

В Саратове экс-омбудсмена лишили звания «Почётного гражданина» за критику прокурора

Общество 4 часа назад

Сванидзе о приговоре студенту, помочившемуся на стенд с ветераном ВОВ: «Хулиганство несомненно, но 15 суток – красная цена»

Происшествия 4 часа назад

ДТП с поездом и автобусом на Алтае. Видео

Политика 4 часа назад

Слон и моська

Общество 5 часов назад

Meta вслед за Google получила миллиардный штраф. Правозащитница уверена, что «приземление» компаний выведет их с рынка РФ и приведёт к обнищанию многих россиян

Политика 5 часов назад

Олег Шеин: «Главное в повестке - инфляция и рост цен»

Общество 5 часов назад

Сегодня у Познера будет гусь

Политика 5 часов назад

Путин: Запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты прошёл безупречно

Общество 6 часов назад

Обезопасила себя от интернета: Из аккаунта Мизулиной-младшей пропали все фото в одежде люксовых брендов

Политика 7 часов назад

Депутат Горелкин угрожает Google санкциями хуже штрафа в 7 млрд, в разы превышающего его чистую прибыль

Общество 7 часов назад

В Башкирии судебные приставы отрицают невыплату гонорара адвокатам по назначению

Общество 8 часов назад

«Здоровье нации резко ухудшится»: Эксперт объяснил, к чему приведет вынесение алкомаркетов из городов

Расследование 8 часов назад

Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы. Расследование «Собеседника»

Общество 9 часов назад

Следственный комитет случайно раскрыл зарплаты своих сотрудников. Они гораздо выше средних по России

Политика 9 часов назад

«Не пожелания, а прямо-таки команды»: Президент Эстонии предлагает забыть об ультиматуме Кремля

Общество 9 часов назад

Помочившийся на портрет ветерана подросток получил 4 года колонии за реабилитацию нацизма

Общество 10 часов назад

«Поздравивших» ФСБ с «днем Чекиста» активистов задержали по делу о хулиганстве

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика