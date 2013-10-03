Блогер раскаялся в том, что в 2013 году по заказу вел кампанию "ЛГБТ за Навального"

Блогер рассказал о съемках популярного тогда челлендж-видео, в котором принимала участие и Алена Пискун. Массовка, представлявшая якобы ЛГБТ-активистов в карнавальных образах, выступала в поддержку Алексея Навального, а сам Юрий Кипер зачитывал в камеру текст о свободе отношений.

Спустя восемь лет Юрий Кипер решился рассказать, что на самом деле стояло за этой кампанией:

«Сейчас всем понятно, что это был политический заказ. Всем было понятно, что мы поддерживали Навального со стороны ЛГБТ для того, чтобы снизить лояльность аудитории к его личности.

Честно скажу, заплатили огромные деньги. Меня прям сильно мучает совесть. Я помню, в массовках в те времена платили рублей по 300 за восемь часов съемок. А ребятам, которые за час у нас снялись, заплатили по косарю. Это настолько была дорогая съемка.

У меня не было тогда понимания, что я делаю, что я творю. Я вообще был вне политики и не было понимания, как это все устроено. Поимели меня по полной программе, а я еще умудрился Алену туда втянуть. Хотя у не была съемка три минуты, ей заплатили 10-20 тысяч и она уехала.

Очень стыдно. Особенно, когда случилась эта история с его отравлением (отравлением Алексея Навального в августе 2020 года, – прим. Sobesednik.ru), я прям об этом вспомнил и сильно у меня заиграла совесть.

Ребят, честно хочу сказать: не хотел, был далек от этой фигни. Честно говорю, что это был заказ. Тогда моими соцсетями пользовались определенные люди. Подробностей рассказывать не могу. Конечно, договор о неразглашении уже закончился давно, но лучше не рисковать».