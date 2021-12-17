Новые иноагенты, «Усы Пескова» и ковид в Питере: новости к полуночи 17 декабря

Минюст обновил список иностранных агентов. На этот раз туда попали две дальневосточные организации. Незарегистрированное движение помощи ЛГБТ «Маяк» и АНО по реализации социально-правовых программ «Лилит». По последней организации сложно найти какие-либо следы её деятельности, но, согласно данным «Спарк-Интерфакс», её руководителем является Регина Дзукгоева, которая ещё в апреле в местных СМИ в тексте о домашнем насилии упоминалась как сотрудница «Маяка».

Также сегодня стало известно об отъезде из страны ЛГБТ-активиста Максима Дрожжина, которого отчислили с магистерской программы СПбГУ из-за сексуальной ориентации. Когда дело об отчислении дошло до правоохранителей, те в итоге решили проверить посты Дрожжина в соцсетях на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Сейчас молодой человек находится в одной из европейских стран в центре для беженцев, сообщает «Бумага».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время интервью каналу RTVi прокомментировал все последствия закона об иноагентах и призвал честно клеить на себя этот ярлык, если «обсуждаете политику на иностранные деньги». При этом он уверен, что правоприменение по закону должно наладится в более справедливую сторону:

«Можно, наверное, я здесь просто рассуждаю, не сразу приклеивать ярлык (иноагента), а уведомить, что у вас наблюдаются признаки иноагента. И если вы в течение какого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом»

Также Песков признался, что читает и любит оппозиционный телеграм-канал «Усы Пескова»: «Там есть очень хороший, злой, но элегантный юмор».

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Мэр Братска добился составления протокола против местной жительницы, обратившейся к Путину во время несогласованного митинга против QR-кодов. За нарушение ст. 20.2 КоАП её оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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