«Та самая забота о демографии»: Политолог предложил наказывать чиновников за эмиграцию россиян

Если гражданин принимает решение уехать в другую страну на постоянное проживание, значит в России его что-то не устраивает, потому что «никто в другую страну — в неизвестность — счастья пытать не поедет». А значит, каждый такой случай эмиграции — следствие плохой работы федеральных органов исполнительной власти. С них политолог Аббас Галлямов и предлагает спрашивать в подобных случаях.

Каждого, кто уезжает из страны, он призывает спросить о причинах эмиграции и в соответствии с их ответами проводить разбор полетов с привлечением к ответу государственных ведомств.

«Допустим, человек уезжает из-за того, что не может найти себе нормальную работу. Наказываем Минэкономразвития. Уезжает из-за того, что хочет дать детям нормальное образование? Караем Минобр [разделено на Минобрнауки и Минпросвещения, — ред.]. Боится репрессий? Вот тут вопрос — то ли с ФСБ взыскивать, то ли с администрации президента. Можно и с тех, и с тех. Лучше работать будут», — объясняет ход своей мысли политтехнолог.

Он также предлагает собственную систему наказаний для чиновников: на первый раз делать предупреждение, если это не помогло — штрафовать, а в случае третьего прокола — сажать в СИЗО по административной статье: «Ну а дальше всё, как они сами любят, — уголовная ответственность».

«Это и будут те самые сбережение народа и забота о демографии, которые так любит демонстрировать Путин», — заключает Галлямов.