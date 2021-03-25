Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

«Чиновники думают, что, если их поставили на это место, то они уже судьи»

- А что с людьми произошло, почему они такими стали, злыми?

- С людьми быстро, что-то произошло. Помню, зашёл я в магазин электротоваров, все было хорошо, со мной общались великолепно. А через какое-то время я пришёл, увидел спину продавца, молодого человека, обратился к нему, а он в ответ зло: «Вы не видите, что я занят!» За две недели что-то случилось с людьми. Почему? Не знаю. Люди перестали слышать друг друга… Думаю, что тут опять-таки телевизор. Когда видите эти ток-шоу, где люди не слышат друг друга, долдонят своё. Это невольно воспитывает зрителя!

- В этом году 30 лет, как развалился Советский Союз. Вы как-то вспоминаете ту страну?

- Советский Союз развалился не случайно. Я не экономист, не политолог, не могу анализировать, но понятно, что, если плохо вести дела, то у вас все развалится. Хорошо бы об этом думать и говорить, а не орать по любому поводу друг на друга впустую… Я сколько-то прожил. Видел «больших» людей, которые, когда их снимали, вдруг превращались в маленьких и жалких. Они без кресла становились другими. Тёща моя любимая Ирина Петровна рассказывала, как была на приёме с мужем на правительственной даче. Такие вокруг люди! И вдруг слышит со стороны: «Мне бы пивка!» Обернулась – маршал Ворошилов просит. Понимаете?!

- Помнится, одна из министров образования высказалась, что не так много жертв было при Сталине, как говорят…

- А давайте мы её отправим ТУДА. Если она считает эти жертвы небольшими?! Она же женщина, её призвание – материнство. Что же она говорит?! Её выражение: «Бабы ещё нарожают»! Эти люди вредны для страны, они не любят страну. Не надо считать их выражения патриотическими. Те, кто любят страну, те возделывают её, делают пригодной для житья для тех, кто после нас останется.

- А есть какое-то бессилие перед ними?

- Пушкин сказал про 1812 год: «Кто тут нам помог? Остервенение народа, зима, Барклай, иль русский Бог? Но Бог помог, стал ропот ниже, и скоро, силою вещей…» Я думаю, сила вещей, всё-таки, такова, но надо делать своё дело. Надо делать честно, искренне.

Дело не в том, дали митинги что-то или не дали. Я видел 6 мая на Болотной площади. Но я не видел, чтобы митингующие хотели штурмовать Кремль. За что людей посадили? Я сейчас вас не призываю к революции, я не политик. Я как на работу на митинги не хожу и вообще считаю, что митинги не нужны. Но не надо доводить обстановку до такого состояния, когда люди выходят на улицу.

- Но они же нас не слышат.

- Ещё раз вам говорю: у меня нет рецептов. Очень не хочу увидеть крах ещё раз. Мне интересно слышать политологов, почему это так или этак. Как-то все в теории остаётся. Например, деревня в Тверской области, где я живу летом, вымирает. А когда я приехал туда более 30 лет назад, она процветала. Сейчас там один человек какую-то пашню делает. Вот на кого надо опираться! Но про этих людей государство забыло. Среднему и мелкому бизнесу трудно живётся.

- Невыгодно это чиновникам.

- Это невыгодно тем, кто не хочет процветания своей страны. Вся Москва в платных стоянках. У меня вопрос: почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают? Зачем платные стоянки?! Я не жалуюсь, я работаю, зовут – снимаюсь, играю в спектаклях. Но за что ОНИ получают 500 тысяч рублей?! Почему наши депутаты жируют?! За законы? Строгость законов наших компенсируется их необязательностью - слышали такую фразу? Это цинизм так рассуждать. В результате, будет пренебрежение законами. Люди в дорогих машинах уже спокойно прикрывают тряпками номера машин у парковки.

- А нужна сейчас виза в культуре?

- Чиновники думают, что, если их поставили на это место, то они уже судьи. Нет бы подумать, как бы самообразоваться. Почитать, посмотреть, что вокруг, сходить в музей Пушкина, в Третьяковку, съездить в Эрмитаж, книги почитать хорошие. Может, что-то в мозгах у них повернётся. Он, кто запрещает, знает, что такое порнография?! Думаю, нет. Все проблемы они решают походя. Аборты хотели запретить! А вы знаете, что за этим стоит?! Посоветуйтесь с врачами. Думаете, вы или нет, что будет потом? Проблему надо изучить сначала во всех тонкостях, посоветуйся с людьми и потом говори.

- РЦП первой подняла эту тему

- Что касается, РПЦ… Я человек не воцерковлённый, но мне кажется, начинать надо с себя. Не даю никаких советов. Но Патриарху надо начинать с себя. Ведите себя скромнее. Где вы живете? Сколько вам нужно? Я играл в спектакле «Борис Годунов» Пимена, который жил в келье. А эти уже не могут в келье. Они хотят вкусно есть, вкусно пить, хорошо ездить, забывая о том, что, если ты взлетел на это место, надо думать о людях и о душе, а не о собственном представительстве.