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«Поздравивших» ФСБ с «днем Чкиста» активистов задержали по делу о хулиганстве

Активисты развернули плакат и зажгли фаеры. Теперь им грозит до пяти лет колонии по статье о хулиганстве

Фото: Telegram-канал "Левый Блок"

На активистов «Левого блока» возбудили уголовное дело о хулиганстве после того как они растянули 20 декабря плакат с надписью «С днем Чкиста» возле здания ФСБ в Москве, подсветив его фаерами.

Как сообщил «ОВД-Инфо»* адвокат Александр Саламов, активисту Руслану Абасову вменяют пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Он был задержан накануне.

Также в отделение доставили другого активиста «Левого блока» Льва Скорякина. Что конкретно ему вменяют, неизвестно. У Скорякина в жилище прошел обыск, вся техника была изъята, а самого активиста вывели в наручниках, сообщают в «Левом блоке».

Ночью, как сообщает издание, с задержанными проводили очные ставки и другие следственные действия.

*«ОВД-Инфо» объявлено в России «иностранным агентом».

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Теги: #ФСБ, #Москва

Рубрика: Общество

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