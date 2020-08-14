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Титов: «Навальный для власти угрозы не представляет. Главная угроза слева, а не справа»

Омбудсмен сетует, что в элитах укрепляются левые настроения и растет число людей, подсевших на бюджет. При этом правых сил почти не осталось, что грозит последствиями для экономики

Фото: АГН "Москва"

Борис Титов

Уполномоченный по защите прав бизнеса Борис Титов считает, что в России остаётся всё меньше демократических сил, а элиты, как и общество, всё больше склоняются к левой повестке, которая идёт вразрез с интересами рыночной экономики.

«На демократическом фланге не осталось практически никого», — говорит омбудсмен и не забывает отметить в этом вину оппозиционера Алексея Навального, призвавшего на последних выборах голосовать за коммунистов.

«Есть определённые группы в [руководстве] государства, но, самое важно, поддерживаемые обществом, которые понимают, что надо развивать экономику, что нужна рыночная конкуренция, что без этого страна окажется в изоляции, не сможет нормально существовать в мире, добиваться хоть каких-то результатов с точки зрения улучшения жизни в стране, модернизации страны», — объясняет Титов в интервью «Коммерсанту».

Их, по его словам, было много, но в последнее время эти голоса становится всё хуже слышно в обществе. Однако для части российского руководства инвестиции и всё, что с этим связано — «абсолютно не фактор развития страны». И доля таких людей во власти лишь увеличивается:

«Эта группа сегодня сильно укрепляется. Они не видят корреляции между ВВП страны, долей малых предприятий в ВВП и своей заработной платой — они твёрдо сидят на бюджете. Даже в пандемию их ничто не коснулось. Ещё и премию выплатили. У них ментальность другая».

По словам Титова, такие люди в руководстве страны нередко ссылаются на мнение общества, доказывая, что народ «не любит предпринимателей». В число таких людей входят не только силовики, но и различные экспертные и даже партийные объединения. «Политически мы левеем со страшной силой», — сетует Титов, оговариваясь, что в случае с общественным мнением не всё так однозначно — «или само [общество] левеет, или его левеют».

При этом он признает, что народ действительно чаще всего считает государство более эффективным, так как люди не верят бизнесу, полагая, что предприниматели воруют и заботятся лишь «о собственной шкуре».

По мнению бизнес-омбудсмена, в верхах сейчас идёт борьба между властью, которую «условно можно назвать левым центром» и «совсем левым радикализмом», а оппозиционеры демократического толка вроде Алексея Навального не являются угрозой: 

«Навальный для власти вообще сегодня угрозы не представляет. Сегодня для власти главная угроза слева, а не справа».

При этом призыв политика голосовать за коммунистов Титов считает ошибкой, которая грозит стране «серьёзными негативными последствиями».

Свою же собственную роль в государстве Титов видит, в том числе в качестве представителя бизнес-сообщества, для которого важно «хоть как-то удержать рыночную экономику». Также он надеется, что в России решатся на определённые экономические реформы, которые, впрочем, должны поддержать два субъекта: президент и народ. На вопрос, что сложнее, чтобы их поддержало первое лицо или народ, Титов признался, что в российском варианте, «наверно, первое лицо».

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