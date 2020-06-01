«Арестовали? Объявили иноагентом?» - зрители гадают, почему «Вечернего Урганта» сняли с эфира в день чекиста

Инстаграм-аккаунт программы «Вечерний Ургант» около 22:00 в понедельник растревожил поклонников сообщением: «Сегодня нас в эфире не будет». И дополнением, что следующий выпуск выйдет в эфир 21 декабря в 23:30.

«Мы заметили! Попадает всегда «Вечернему Урганту», а не политическим и др.шоу», - написал nikolay__mayskiy84. Действительно, в программе «Первого» вместо шоу Ивана значился двухчасовой «Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации». «Концерт этот тупой важнее… Кто его смотрит?..» - недоумевала Natasha_s2509.

Зрители, лишённые остроумного Урганта в телевизоре, стали сами упражняться в остроумии: «Арестовали?» - спрашивали одни. «За что? Еврей очень тактичный и хитрый», - успокаивали другие. «Это же Россия, тут не обязательно «за что»…».

«Объявили иноагентом?» - не унимались третьи.

По ходу виртуальной дискуссии к ней присоединились белорусы: «А почему вас запретили показывать в РБ? Интересно, за какие шутки запретили». «За разные», - ответили белорусам россияне. «Очень и очень жаль. В РБ вообще нечего смотреть по телевизору… Всё хорошее вырезают…». Получается, в Белоруссии каждый день – день чекиста.

Самый пессимистический комментарий к новости об отсутствии Урганта в эфире выглядит так: «Скоро вообще не будет».

«С днём ФСБ, Ванёк», - резюмировал пользователь с freelove_legalize, ник которого вряд ли одобрил бы глава Следственного комитета Бастрыкин.