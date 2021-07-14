Опрос: Есть ли у вас знакомые, которые заболели после вакцинации?

Среди заболевших после вакцинации немало знаменитых персон. На больничной койке после укола оказались уполномоченный по правам человека Светлана Москалькова, актриса Татьяна Догилева, журналист Дмитрий Киселев и другие. Актер Валерий Гаркалин трижды вакцинировался от Covid-19, однако это не спасло его от заболевания в тяжелой форме. 20 ноября актер скончался из-за осложнений на фоне коронавируса.

По словам вирусологов, вакцинация не гарантирует защиту от заболевания, но может облегчить ее течение.