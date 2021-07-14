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Опрос: Есть ли у вас знакомые, которые заболели после вакцинации?

За полгода процент таких случаев стал выше

Фото: АГН Москва

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, сколько граждан России заразились коронавирусом после вакцинации. По словам чиновника, таких людей 3,9%. Этот показатель растет. В июле министр Мурашко говорил, что заболевших среди тех, кто получил прививку, не более 2,5%.

Среди заболевших после вакцинации немало знаменитых персон. На больничной койке после укола оказались уполномоченный по правам человека Светлана Москалькова, актриса Татьяна Догилева, журналист Дмитрий Киселев и другие. Актер Валерий Гаркалин трижды вакцинировался от Covid-19, однако это не спасло его от заболевания в тяжелой форме. 20 ноября актер скончался из-за осложнений на фоне коронавируса. 

По словам вирусологов, вакцинация не гарантирует защиту от заболевания, но может облегчить ее течение.

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