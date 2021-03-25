Обезопасила себя от интернета: Из аккаунта Мизулиной-младшей пропали все фото в одежде люксовых брендов

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина удалила со своего аккаунта в Instagram фотографии, где она позирует в люксовой одежде. На это обратили внимание пользователи Сети.

Пристальное внимание к себе одиозная дочь не менее одиозной Елены Мизулиной из Совфеда привлекла после интервью, данного Ирине Шихман. В нем общественница назвала рэпера Моргенштерна агентом Запада, который якобы работает по высылаемым ему методичкам, призывая слушателей употреблять наркотики.

До этого с подачи «Лиги безопасного интернета» штрафам подверглись не только Моргенштерн, но и рэпер Элджей и журналист Юрий Дудь. Они якобы тоже пропагандировали немедицинское использование сильнодействующих веществ.

Саму Мизулину-младшую уличили в других злоупотреблениях. Мундеп Люся Штейн выложила ценники на наряды, в которых общественница красуется в социальных сетях. Если обличать Моргенштерна на интервью к Ирине Шихман защитница морали ходит в серьгах всего лишь за 49 тысяч рублей, то другие колечки, украшения и платья оцениваются в сотни тысяч рублей. В том числе серьги Van Cleef & Arpels в открытой продаже стоят 3,8 млн рублей.

Мизулина никак не объяснилась после скандала вокруг её богатой и красивой жизни, но возможность комментирования в своём аккаунте закрыла и роскошные картинки удалила. Сейчас произошёл полный редизайн её аккаунта, а также появилась описание, в котором утверждается, что это неофициальный аккаунт члена Общественной палаты.

Но пользователи повторяют, что интернет помнит всё.