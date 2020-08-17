В Казахстане отменили смертную казнь

Смертная казнь больше не будет присутствовать в Уголовном кодексе Казахстана в качестве одного из видов наказания за преступления. Соответствующее решение приняла верхняя палата парламента страны.

Сенат Казахстана сегодня принял закон, который исключил смертную казнь из законодательства, сообщает пресс-служба парламента. Её в качестве высшей меры пресечения заменит пожизненное заключение.

До этого момента 17 статей Уголовного кодекса предусматривали возможность смертной казни, однако в действительности она не применялась из-за введенного в 2003 году моратория на это наказание. В 2016 году в стране в последний раз был вынесен смертный приговор одному из организаторов терракта в Алматы, но в исполнение из-за моратория он приведен не был.

В России мораторий на смертную казнь действует с 1996 года, однако полностью её не отменили.