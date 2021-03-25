11 заключенных, проговоренных к смертной казни, выйдут на свободу из-за моратория

Два года назад один из заключенных российской колонии по сути «воскрес из мертвых»: ещё до введения моратория на смертную казнь его приговорили к высшей мере, но затем срок скостили до 25 лет лишения свободы. В ближайшие пару лет на волю выйдут ещё 11 человек с такой же ситуацией, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

«Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений», — предупреждают в ведомстве.

Как рассказал газете адвокат Денис Лактионов, который защищал уже вышедшего из колонии приговоренного к смертной казни за убийство сотрудника милиции, сейчас его бывший клиент живет обычной жизнью с женой и ребенком, которые дождались его, и ему удалось социализироваться: «Я несколько раз виделся с ним после его выхода на свободу. В тюрьме он не потерял себя, стал там глубоко верующим человеком. Он не серийный убийца и не маньяк, у него нормальная речь, он хорошо рассуждает. Ему каким-то чудом удалось после всего пережитого социализироваться».

Как поясняют специалисты, после введения в России в 1997 году моратория на смертную казнь тем, кого она ожидала, мера наказания была изменена на пожизненное, либо в редких случаях на 25 лет колонии.

В последний раз смертная казнь в России применялась как раз 25 лет назад в 1996 году. Тогда расстреляли серийного убийцу Сергея Головкина, ответственного за мучения, изнасилования и гибели как минимум 11 несовершеннолетних мальчиков. После смерти он расчленял их. Бывший президент Борис Ельцин тогда отказал Головкину в его просьбе о помиловании.