Депутат напомнил об аргументах против смертной казни и о страшной альтернативе

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов считает, что пожизненное заключение в одиночной камере — гораздо более суровое наказание, чем смертная казнь. Об этом он заявил в беседе с порталом Ura.ru.

В разговоре с порталом Иванов рассказал, что в конце 2019 предлагал заменить смертную казнь, на которую сейчас наложен мораторий, на одиночное пожизненное заключение, так как это не дает возможности убить человека из-за ложного обвинения. «Резон здесь очень простой — бывают случаи, когда все не очевидно. Что касается Казани, тут все понятно, если признают, что человек сумасшедший, то его и не расстреляют. А бывают случаи, когда есть судебные ошибки, еще что-то и невиновного человека могут лишить жизни», — пояснил Иванов.

По его мнению, пожизненное заключение в «одиночке» намного страшнее, чем смертная казнь, и люди, которые планируют какие-либо жестокие преступления, не раз задумаются о том, каким серьезным будет для них наказание, если их поймают. «Одиночная камера, еще раз говорю, гораздо более тяжелое наказание. Почитайте воспоминания революционеров, которые сидели в одиночных камерах, как они там потихоньку с ума сходили и так далее», — заключил депутат.

Тема о возврате высшей меры наказания в очередной раз возникла после трагедии в казанской школе № 175. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «за убийство детей нужно возвращать смертную казнь». По его мнению, это поможет остановить потенциальных преступников.