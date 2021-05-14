Клишас исключил отмену моратория на смертную казнь

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заверил, что в России не будет возвращена смертная казнь. Он сказал, что снятие моратория на неё невозможно, в частности, из-за соответствующего решения Конституционного суда.

«Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — приводит его слова РИА Новости.

Клишас обратил внимание, что позиция Конституционного суда заключается в том, что столь долгий мораторий окончательно сформировал устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни, и в этой ситуации, особенно с учетом международных обязательств России, можно говорить о прочно сложившемся конституционно-правом режиме, который уже нельзя изменить.

Напомним, что Россия обязалась отказаться от смертной казни, вступая в состав Совета Европы и ратифицирую Европейскую конвенцию о правах человека.

Мартовский опрос ВЦИОМ показал, что порядка 2% россиян посоветовали бы президенту отменить мораторий. Это был один из самых популярных ответов на открытый вопрос (без вариантов ответа), однако, необходимо отметить, что большинство россиян (63%) вовсе не смогли предложить Владимиру Путину никаких советов.

Об введении смертной казни традиционно заговорили после шутинга в школе, который случился в Казани. Это одно из обычных реакционных заявлений политиков на любые события такого рода: речь идет о слова главы партии «Справедливая Россия» Сергее Миронове, который предложил казнить всех, кто убивал детей.