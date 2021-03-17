63% россиян не знают, что посоветовать Путину. Остальные говорят о пенсии и казни

Согласно данным опроса ВЦИОМ, самая важная проблема, на которую указывают большинство россиян, — это пенсионна реформа. По крайней мере, если бы респонденты стали советниками президента, чаще всего они бы советовали Владимиру Путину отменить её, об этом заявили 14% опрошенных.

Никакой консолидации по другим вопросам среди россиян нет: на втором месте с 6% идея уменьшить налоги и изменить систему налогообложения (как, не упоминается), а на третьем месте с всего 3% возвращение Конституции в её прежнем виде без путинских поправок. Далее с 2% идет снятие моратория на смертную казнь. При этом 63% вовсе не смогли посоветовать президенту ничего, передают РИА Новости.

На вопрос о том, какие в России стоит ввести законы, 7% россиян высказались в пользу ужесточения наказаний за коррупцию, а 5% выступили за отмену ЕГЭ. Закон о домашнем насилии назвали 2% респондентов. 36% выбрали другие варианты, а 54% затруднились с ответом.

Отмечается, что в ходе исследования опрошенные могли выбрать до пяти вариантов, но опрос был открытый, то есть назвать ответ они должны были сами (без вариантов ответа).