В Gulagu.net напомнили Путину о пытках в «Крестах», которые он упомянул на пресс-конференции

Владимир Осечкин на канале Gulagu.net напомнил о том, как работали «разработчики» в СИЗО «Кресты» УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о пытках в пенитенциарной системе, привёл «Кресты» в качестве позитивного примера развития системы исполнения наказаний в России.

Два года назад команда правозащитников публиковала кадры глумливых издевательств «капо-разработчиков» в футболках «АктивУфсинЕдин» над другими осуждёнными.

«2 года назад мы показывали кадры из пресс-хаты 04/38 СИЗО-1, где трое капо в майках АУЕ* (АктивУфсинЕдин) били и пытали 3 разных заключённых. После нашей той публикации было возбуждено уголовное дело в отношении лишь 3 капо (Петров, Тулинов, Севастьянов), оперов уволили, а потерпевшего Андрея Букина сотрудники ФСБ заставили отказаться от помощи адвоката Станислав Журавлёв, работу которого мы оплачивали, помогая маме Андрея Ирине»

, – напоминает Осечкин.

Также Осечкин выразил признание команде Ксении Собчак. Именно телеведущая сегодня задала вопрос о пытках Путину:

«Она сама сегодня лично Путину в лицо сказала о кошмарах Иркутского пыточного СИЗО-1 и озвучила рекордное число изнасилованных и запытанных - более (!!!) 300 только за 2020 год. А Путин, Путин даже глазом не моргнул. Подумаешь, 300 изнасиловали. Ведь 10 садистов уволили»

*АУЕ – запрещённая экстремистская организация в России