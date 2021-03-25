Путин не узнал Ксению Собчак и назвал её девочкой. Телеведущая спросила президента про пытки

Один из острых вопросов на пресс-конференции с президентом сегодня задала Ксения Собчак.

Путин сам попросил передать микрофон «девочке» с табличкой «ФСИН». Когда Ксения начала задавать вопрос, Дмитрий Песков перебил ее и попросил представиться. Собчак представилась от имени своего телеграм-канала «Осторожно, новости». Тут же президент сказал, что не узнал её и жестом указал, что она села слишком далеко и могла бы расположиться ближе.

Телеведущая упомянула имя генерала Леонида Сагалакова, который, по данным многих очевидцев, был причастен к пыткам в иркутской колонии. Он является начальником областного управления ФСИН. Но при этом звание генерала Сагалакову было присвоено совсем недавно, уже на фоне скандала, связанного с системными изнасилованиями заключенных в пенитенциарных структурах.

Собчак попросила ответить, получает ли президент информацию о таких назначениях, который он подписывает. А также упомянула один из способов борьбы с явлением пыток – убрать функцию дознания у СИЗО.

Президент России начал отвечать на вопрос не напрямую:

«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема. Наверное, есть страны, есть такие учреждения, где выглядит очень благостно. Но очень много и в Европе, скажем, в той же Франции (отметим, что именно во Франции находятся создатель Gulagu.net Владимир Осечкин и его информатор Сергей Савельев, – прим. «Собеседник»), в Штатах, таких мест, которых, кажется, уже и в странах третьего мира нет»

После Путин зачем-то упомянул о строительстве СИЗО «Кресты» в Ленинградской области, пояснив, что внешний облик пенитенциарных ведомств тоже имеет значение. Отвечая на вопрос о назначениях званий, Путин допустил, что подписывает их, опираясь на информацию из разных источников, но допустил, что при их подписании могут допускаться ошибки.

Также президент отметил, что по описанной ситуации возбуждено 17 уголовных дел и более десятка уволенных: «И по ним идут уголовные дела. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя. Мы поэтому и разделили следственный комитет и прокуратуру». Путин признал, что проблема в стране есть, но призвал «спокойненько над этим работать».

В своем телеграм-канале Ксения Собчак поиронизировала над вырапжением лица пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время ее вопроса.