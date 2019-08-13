Пытки в "Крестах-2": от вымогательства до изнасилования

Владимир Осечкин, правозащитник, основатель социальной сети Gulagu.net – о ситуации с пытками и издевательствами за решеткой:

– На прошлой неделе мы опубликовали фото- и видеодоказательства зверских пыток, вымогательств и коррупции в самом современном СИЗО России – «Кресты-2».

19 июля 2019 года «активисты» и негласные агенты ФСИН в камере №438 СИЗО «Кресты-2» жестоко били и пытали следственно-арестованного 21-летнего Андрея Букина, вымогая у него денежные средства. Все это происходило в «пресс-хате», организованной оперативниками СИЗО для оказания давления на заключенных. Однако в этот раз сами «прессовщики» решили еще и заработать. Главарь «активистов» Константин Гулинов позвонил семье Андрея и вымогал у них 20.000 рублей за безопасность молодого человека, угрожая еще сильнее избить и изнасиловать Букина. Родственники согласились заплатить частями. Но вымогателей это не устроило, они позвонили бабушке Андрея – пожилой онкобольной женщине – и своими угрозами довели ее до сердечного приступа. Именно это обстоятельство побудило маму Андрея Ирину Букину подать заявление о вымогательстве. Однако никакой проверки по горячим следам не последовало, никто не опрашивал семью Андрея Букина до сих пор.

Заместитель директора ФСИН генерал Валерий Максименко озвучил версию о якобы конфликте из-за сигарет и бытовой драке в камере, при этом сообщив журналистам, что «потерпевший не дал пока признательных показаний» и что «факт избиения официально не доказан». Мы осознанно не опубликовали всю информацию сразу, дав возможность руководству ФСИН показать свое истинное лицо. Позже опубликовали вторую часть материалов и видеодоказательств.

На «Кресты» версии 2.0 потрачено более 12 млрд рублей. Это запредельная сумма, притом что ничего принципиально нового в «Крестах-2» нет. Это обычный СИЗО, как и более 200 других изоляторов, с теми же проблемами, «пресс-хатами», произволом силовиков и даже собственной «бей-бригадой». Напомню, что как минимум два заместителя директора ФСИН России, курировавших стройку «Крестов-2», уже в СИЗО по обвинениям в хищениях.

Власти сделали все возможное, чтобы нейтрализовать правозащитное сообщество в России. «Общественные советы» при УФСИНах превратились по сути в бутафорию и служат лишь ширмой, за которой скрываются старые плесневелые стены и пытки. Теперь жертвы пыток, их родственники и принципиальные сотрудники исправительной системы не могут собираться в парламенте и под стенограмму рассказывать о реальных проблемах, нарушении прав человека в учреждениях ФСИН.

Мне пришлось покинуть Россию, чтобы сохранить свободу и независимость Gulagu.net. Многим, кто решил остаться, пришлось превратиться в марионеток и говорящие головы силовиков и спецслужб. Ситуация в целом ухудшается – уровень произвола и коррупции возрастает и положительной динамики не предвидится.

Владимир Осечкин,

правозащитник,

основатель социальной сети Gulagu.net

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «Пытки в "Крестах-2": от вымогательства до изнасилования».