Замглавы ФСИН пообещал не покрывать коллег из "Крестов-2"

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил об отстранении сотрудников СИЗО «Кресты-2» из-за неоднократных нарушений.

Ранее проект Gulagu.net получил видео, на котором видно, как лежащего на койке арестанта неоднократно бьют по спине и ягодицам палкой. Попытка избиения была снята на сотовые телефоны, нелегально полученные заключенными. По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, по требованию руководства «Крестов» заключенные, которым создаются более благоприятные условия, избивают, насилуют и пытают сокамерников, пытаясь принудить их к написанию явок с повинной и оговору.

После публикации сведений о пытках заключенных на сайте петербургский главк СКР сообщил о начале проведения доследственной проверки видео с избиением заключенного сокамерниками. В свою очередь, ФСИН направила в Петербург сотрудников центрального аппарата ведомства, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал привлечь к ответственности всех виновных: «Никто не будет покрывать наших питерских коллег».

Максименко сообщил, что зафиксированный на камеру конфликт произошел, по предварительным данным, 18 июля из-за того, что заключенные не смогли поделить между собой сигареты. По словам замглавы ФСИН, пострадавший после инцидента заключенный обратился в оперативный отдел с просьбой его перевести, все участники конфликта были переселены.

Максименко отметил, что проверяющие «выявили нарушений выше крыши», и собранные в ходе проверки материалы ФСИН планирует передать в следственные органы и прокуратуру. В качестве примеров нарушений замглавы ФСИН назвал перевод заключенных из одной камеры в другую без ведения журнала, отключение камер видеонаблюдения, и помещение арестантов, только ожидающих решения суда, в камеры к уже осужденным, передает «Интерфакс».