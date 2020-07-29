Роскосмос потратит на праздничные сувениры 29 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем год назад
Среди подарков зарядные устройства, подстаканники и интригующие «конверты»
Судя по информации на сайте Госзакупок, корпорация Роскосмос решила сделать подарки сотрудникам. Судя по контракту, на «разработку дизайн-макетов, изготовление и поставку сувенирной продукции» в госкорпорации готовы выложить более 29,5 миллионов рублей.
Среди предметов такие сувениры как флисовые накидки, календари, конфеты, набор шарф + варежки, наборы с подстаканниками, новогодние открытки, ежедневники и тд. Предполагается, что на предметах должен быть размещен логотип «Роскосмоса». Самые дефицитные подарки в перечне - портативные зарядные устройства, их заказали всего 500 штук. Новогодних открыток больше - 2000 штук. Есть тут и заказ на 2000 брендированных конвертов (возможно, в суперсовременной компании по-прежнему любят отправлять бумажные письма).
Роскосмос заказывает сувенирные наборы к Новому году не в первый раз. В прошлом году на госзакупках появилось несколько похожих тендеров на общую сумму 12,4 миллионов рублей. Разнообразие подарков тогда было скромнее. В 2021 году в корпорации решили добавить элементы одежды, такие как варежки, шарфы и подарочные наборы шевронов.