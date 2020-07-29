Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:24

Роскосмос потратит на праздничные сувениры 29 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем год назад

Среди подарков зарядные устройства, подстаканники и интригующие «конверты»

Фото: Global Look

Судя по информации на сайте Госзакупок, корпорация Роскосмос решила сделать подарки сотрудникам. Судя по контракту, на «разработку дизайн-макетов, изготовление и поставку сувенирной продукции» в госкорпорации готовы выложить более 29,5 миллионов рублей. 

Среди предметов такие сувениры как флисовые накидки, календари, конфеты, набор шарф + варежки, наборы с подстаканниками, новогодние открытки, ежедневники и тд. Предполагается, что на предметах должен быть размещен логотип «Роскосмоса». Самые дефицитные подарки в перечне - портативные зарядные устройства, их заказали всего 500 штук. Новогодних открыток больше - 2000 штук. Есть тут и заказ на 2000 брендированных конвертов (возможно, в суперсовременной компании по-прежнему любят отправлять бумажные письма).

Фото: госзакупки

Роскосмос заказывает сувенирные наборы к Новому году не в первый раз. В прошлом году на госзакупках появилось несколько похожих тендеров на общую сумму 12,4 миллионов рублей. Разнообразие подарков тогда было скромнее. В 2021 году в корпорации решили добавить элементы одежды, такие как варежки, шарфы и подарочные наборы шевронов. 

«Роскосмос» раскрасил ракету, стартующую в конце октября, под хохлому
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 20 часов назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 57 минут назад

«Очередное забалтывание проблемы»: в сети ответили на слова Путина про пытки в тюрьмах

Политика 57 минут назад

«Путин, для одних Россия – это Родина, а для других – ларёк на три еврея»: в сети не оценили анекдот от президента

Политика 1 час назад

В Красноярском крае потратят 3,1 млн на анализ публикаций СМИ и Штаба Навального*

Общество 2 часа назад

Путин не узнал Ксению Собчак и назвал её девочкой. Телеведущая спросила президента про пытки

Политика 3 часа назад

«Нам известно, что следствие не ведется»: Муратов об обещаниях Путина искать заказчиков убийства Политковской

Общество 4 часа назад

На пресс-конференции с Путиным так и не дали слова иноагентам, несмотря на обещания Пескова

Политика 4 часа назад

Третий лишний. Путин и Шойгу не возьмут Мишустина в тайгу

Общество 4 часа назад

Путину мало 146 млн населения. Демограф опасается, как бы не стало меньше 140

Общество 4 часа назад

Артемию Лебедеву за пост о мощах — дать медаль! Андрей Кураев объяснил «Собеседнику» все насчёт «трупиков» в мавзолеях

Общество 5 часов назад

Путин заявил, что «Дед Мороз выполняет желания только хороших девочек и мальчиков»

Общество 5 часов назад

Китай удвоил усилия по борьбе с COVID-19: изолирован город с 13-миллионным населением

Общество 5 часов назад

«Это проблема не только России», – Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в российских тюрьмах

Общество 5 часов назад

Лебедев ответил на обвинения: «Дорогой Следственный комитет! Засунь мощи себе в жопу»

Дмитрий Быков 6 часов назад

«В 1950 году я собрал телевизор». Что Зимин рассказывал Быкову о детстве, Навальном и Илоне Маске

Политика 6 часов назад

«Мемориал»* оценивает иск к ним как попытку власти скрыть наличие в стране политзаключенных

Происшествия 6 часов назад

Мужчина облил бензином людей у входа в заведение и устроил поджог. Видео

Общество 6 часов назад

«Россию нельзя победить» и «давайте перевернем страницу». Путин ответил на вопрос про Навального

Дмитрий Быков 7 часов назад

Перфоманс Сокурова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика