Роскосмос потратит на праздничные сувениры 29 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем год назад

Судя по информации на сайте Госзакупок, корпорация Роскосмос решила сделать подарки сотрудникам. Судя по контракту, на «разработку дизайн-макетов, изготовление и поставку сувенирной продукции» в госкорпорации готовы выложить более 29,5 миллионов рублей.

Среди предметов такие сувениры как флисовые накидки, календари, конфеты, набор шарф + варежки, наборы с подстаканниками, новогодние открытки, ежедневники и тд. Предполагается, что на предметах должен быть размещен логотип «Роскосмоса». Самые дефицитные подарки в перечне - портативные зарядные устройства, их заказали всего 500 штук. Новогодних открыток больше - 2000 штук. Есть тут и заказ на 2000 брендированных конвертов (возможно, в суперсовременной компании по-прежнему любят отправлять бумажные письма).