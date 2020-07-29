«Роскосмос» раскрасил ракету, стартующую в конце октября, под хохлому

Роскосмос раскрасил под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 28 октября должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», говорится в сообщении госкорпорации. Символика на первую ступень нанесена в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Это уже вторая подряд украшенная ракета, запущенная в последнее время. Предыдущей стал «Союз», на котором полетели на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.