«Роскосмос» раскрасил ракету, стартующую в конце октября, под хохлому
Ракета-носитель украшена в честь 800-летия Нижнего Новгорода
Роскосмос раскрасил под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 28 октября должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», говорится в сообщении госкорпорации. Символика на первую ступень нанесена в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Это уже вторая подряд украшенная ракета, запущенная в последнее время. Предыдущей стал «Союз», на котором полетели на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.
На её боковых и центральном блоках были размещены эмблемы «Роскосмоса», «Главкосмоса» и «Первого канала». На третью ступень нанесён логотип проекта «Вызов».