Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:03

Неделя Пересильд в космосе. Что случилось с актрисой и ее командой на МКС и как на полет отреагировали соцсети

7 дней прошло с запуска космического корабля «Союз МС-9». Сняты первые эпизоды фильма «Вызов», зарубежные СМИ бушуют, а пользователи сетей ругают Юлию Пересильд за распущенные волосы

Фото: Роскосмос

«Они там не туристы»

Уже снято два эпизода фильма «Вызов» на международной космической станции. Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Юлия Пересильд и Клим Шипенко трудятся, не покладая рук:

"Они там не туристы, работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", - написал он на своей странице в Twitter.

Примечательно, что часть съемок пройдет на Американском сегменте МКС. Об этом сообщил комментатор телевидения НАСА Роб Навиас.

Что за прическа?

Распущенные волосы — первое, что возмутило пользователей сети, когда они увидели видеотрансляцию с МКС. Люди беспокоятся, что пышная шевелюра актрисы может помешать космонавтам и даже забить систему вентиляции.

Как сообщила член отряда подготовки космонавтов НПО «Энергия» Ирина Пронина, никаких уставов насчет внешнего вида на станции нет. Космонавты могут заплетаться, как им угодно, лишь бы было удобно. Значит, Юлия Пересильд никаких правил не нарушала.

Фото: Роскосмос

Стыковка вручную

Состыковаться с МКС в автоматическом режиме у экипажа не вышло - командиру Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление судном. По его словам, ему активно помогала Юлия Пересильд, и стыковка прошла всего на 10 минут позже запланированного времени. Актриса, режиссер и космонавт благополучно переместились на станцию.

«У нас сегодня новым было все, - сказала Пересильд на первом сеансе видеосвязи. - Каждые десять секунд приносили что-то новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно — сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю».

Реакция на возражения профессионалов

«Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на #МКС, - написал директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter 9 октября . - Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта. Полёт нормальный. Работают по заранее утверждённой программе"

Это был ответ на возражения ветерана ВВС Валентина Петрова, друга и тренера Юрия Гагарина. Он предлагал отложить полет, потому что «киноэкипаж» готовился к нему всего 4 месяца, а в норме космонавты тратят на это от 5 до 15 лет. Такая скромная подготовка, по мнению ветерана, могла повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Роскосмос

Мы опять обогнали американцев - зарубежные СМИ о полете Пересильд

«Еще до того, как Россия стала первопроходцем в космических съемках, NASA договаривалось о создании «орбитального» фильма с томом Крузом, - написали в американском издании Associated Press. - В мае 2020 года сообщалось, что Круз займется проектом с режиссером Дагом Лиманом, Илоном Маском и NASA».

Полет Юлии Пересильд напоминает иностранцам шестидесятые, когда Юрий Гагарин точно так же вырвал первенство полета у американцев. Французкое издание издания Les Echos даже использовало в одной из статей его знаменитое восклицание «Поехали!» :

«Поехали! Старая добрая ракета «Союз» спустя шестьдесят лет после исторического полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, отправила двух космонавтов на МКС. На борту: актриса Юлия Пересильд с косметичкой и режиссер Клим Шипенко с кинокамерой», — написали французы.

Фото: Роскосмос

Полет Пересильд в социальных сетях

«Ресурс станции так бездарно используют, раньше научные исследования проводили, а теперь на станции балаган устраивают. Понты одни».

«Какая глупость! Пустые забавы «Первого канала», лучше бы деньги сиротам отдали, чем тратить на всякую ерунду».

«А у Юльки улыбка до ушей! Она как глоток свежего воздуха в повседневной рутине Работы МКС»

Вот, что пишут о полете Юлии Пересильд пользователи Вконтакте. Мнения, расходятся, кто-то оценивает полет позитивно, а кто-то — крайне негативно.

Некоторые из ненавистников Юлии даже пустили слух о том, что она на самом деле не летала в космос, а все декорации воссозданы где-нибудь в студии «Мосфильма». Чтобы поддержать актрису, эту точку зрения едко высмеял блогер и кинокритик BadComedian. В беседе с News.ru он заметил, что отправить человека в космос проще, чем скрыть факт, что он туда не летал.


Идею съемок фильма в космосе он оценил положительно: «Как маркетинговый ход, по-моему, замечательно. Я бы посмотрел, например, мне интересно, что сняли».

При этом он отметил, что нельзя судить о ленте прежде, чем она выйдет на экраны кинотеатров. В конце концов, важно не место, где проходили съемки, а качество написанного сценария.


Автор: Дарья Молодых

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 2 недели назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 26 минут назад

«Большая любовь»: Успенская прилюдно слилась с Басковым в страстном поцелуе (фото)

Шоу-бизнес 36 минут назад

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, как ее выжили из трио из-за ревности к Меладзе

Шоу-бизнес 39 минут назад

«Не получит ни гроша»: Терешкович аннулировала завещание на Гогена (фото)

Шоу-бизнес 1 час назад

«Грязный проходимец!» Терешкович прилюдно врезала Гогену после развода

Культура и ТВ 1 час назад

Певцов посадит певцов

Спорт 2 часа назад

Рудковская не стала поддерживать Загитову после скандала на хоккейном матче

Шоу-бизнес 4 часа назад

Mash: певца Валерия Леонтьева госпитализировали из-за коронавируса

Культура и ТВ 7 часов назад

За один спектакль в театре Леонид Якубович получает 110 тысяч

Культура и ТВ 7 часов назад

Победитель шоу «Голос. 60+» Михаил Серебряков: мне как участнику войны так и не дали отдельную квартиру

Культура и ТВ 8 часов назад

Сергей Газаров пришёл на место Ширвиндта

Шоу-бизнес 1 день назад

Актер-депутат Дмитрий Певцов призвал наказывать бесовских рэперов, отправив их «что-нибудь пилить» на благо родины

Культура и ТВ 1 день назад

8 блистательных женщин: на одну сцену вышли звезды трех поколений

Культура и ТВ 1 день назад

Невнимательность или «эффективный» менеджмент: Артисты просят Цискаридзе рассказать о причинах ЧП в Большом театре

Культура и ТВ 1 день назад

«Клуб убийств по четвергам»: старики-разбойники наоборот

Спорт 2 дня назад

Автогол помог сборной России по футболу обыграть Словакию в матче отбора к ЧМ-2022

Шоу-бизнес 2 дня назад

Понасенков назвал свой визит в шоу «Что было дальше?» вылазкой в тыл врага

Культура и ТВ 3 дня назад

Аркадий Инин: Я абсолютный «совок»

Культура и ТВ 3 дня назад

Гордон и «Закрытый показ»: они возвращаются

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика