Неделя Пересильд в космосе. Что случилось с актрисой и ее командой на МКС и как на полет отреагировали соцсети
7 дней прошло с запуска космического корабля «Союз МС-9». Сняты первые эпизоды фильма «Вызов», зарубежные СМИ бушуют, а пользователи сетей ругают Юлию Пересильд за распущенные волосы
«Они там не туристы»
Уже снято два эпизода фильма «Вызов» на международной космической станции. Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Юлия Пересильд и Клим Шипенко трудятся, не покладая рук:
"Они там не туристы, работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", - написал он на своей странице в Twitter.
Примечательно, что часть съемок пройдет на Американском сегменте МКС. Об этом сообщил комментатор телевидения НАСА Роб Навиас.
Что за прическа?
Распущенные волосы — первое, что возмутило пользователей сети, когда они увидели видеотрансляцию с МКС. Люди беспокоятся, что пышная шевелюра актрисы может помешать космонавтам и даже забить систему вентиляции.
Как сообщила член отряда подготовки космонавтов НПО «Энергия» Ирина Пронина, никаких уставов насчет внешнего вида на станции нет. Космонавты могут заплетаться, как им угодно, лишь бы было удобно. Значит, Юлия Пересильд никаких правил не нарушала.
Стыковка вручную
Состыковаться с МКС в автоматическом режиме у экипажа не вышло - командиру Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление судном. По его словам, ему активно помогала Юлия Пересильд, и стыковка прошла всего на 10 минут позже запланированного времени. Актриса, режиссер и космонавт благополучно переместились на станцию.
«У нас сегодня новым было все, - сказала Пересильд на первом сеансе видеосвязи. - Каждые десять секунд приносили что-то новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно — сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю».
Реакция на возражения профессионалов
«Поздно вечером провели очередной сеанс видеосвязи с экипажем "Вызова" на #МКС, - написал директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter 9 октября . - Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта. Полёт нормальный. Работают по заранее утверждённой программе"
Это был ответ на возражения ветерана ВВС Валентина Петрова, друга и тренера Юрия Гагарина. Он предлагал отложить полет, потому что «киноэкипаж» готовился к нему всего 4 месяца, а в норме космонавты тратят на это от 5 до 15 лет. Такая скромная подготовка, по мнению ветерана, могла повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.
Мы опять обогнали американцев - зарубежные СМИ о полете Пересильд
«Еще до того, как Россия стала первопроходцем в космических съемках, NASA договаривалось о создании «орбитального» фильма с томом Крузом, - написали в американском издании Associated Press. - В мае 2020 года сообщалось, что Круз займется проектом с режиссером Дагом Лиманом, Илоном Маском и NASA».
Полет Юлии Пересильд напоминает иностранцам шестидесятые, когда Юрий Гагарин точно так же вырвал первенство полета у американцев. Французкое издание издания Les Echos даже использовало в одной из статей его знаменитое восклицание «Поехали!» :
«Поехали! Старая добрая ракета «Союз» спустя шестьдесят лет после исторического полета Юрия Гагарина, первого человека в космосе, отправила двух космонавтов на МКС. На борту: актриса Юлия Пересильд с косметичкой и режиссер Клим Шипенко с кинокамерой», — написали французы.
Полет Пересильд в социальных сетях
«Ресурс станции так бездарно используют, раньше научные исследования проводили, а теперь на станции балаган устраивают. Понты одни».
«Какая глупость! Пустые забавы «Первого канала», лучше бы деньги сиротам отдали, чем тратить на всякую ерунду».
«А у Юльки улыбка до ушей! Она как глоток свежего воздуха в повседневной рутине Работы МКС»
Вот, что пишут о полете Юлии Пересильд пользователи Вконтакте. Мнения, расходятся, кто-то оценивает полет позитивно, а кто-то — крайне негативно.
Некоторые из ненавистников Юлии даже пустили слух о том, что она на самом деле не летала в космос, а все декорации воссозданы где-нибудь в студии «Мосфильма». Чтобы поддержать актрису, эту точку зрения едко высмеял блогер и кинокритик BadComedian. В беседе с News.ru он заметил, что отправить человека в космос проще, чем скрыть факт, что он туда не летал.
Идею съемок фильма в космосе он оценил положительно: «Как маркетинговый ход, по-моему, замечательно. Я бы посмотрел, например, мне интересно, что сняли».
При этом он отметил, что нельзя судить о ленте прежде, чем она выйдет на экраны кинотеатров. В конце концов, важно не место, где проходили съемки, а качество написанного сценария.
Автор: Дарья Молодых