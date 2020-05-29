Неделя Пересильд в космосе. Что случилось с актрисой и ее командой на МКС и как на полет отреагировали соцсети

«Они там не туристы»

Уже снято два эпизода фильма «Вызов» на международной космической станции. Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Юлия Пересильд и Клим Шипенко трудятся, не покладая рук:

"Они там не туристы, работают постоянно даже в ущерб полноценному сну, на котором настаивают наши врачи. Но, тем не менее, рекомендации наши полностью выполняют", - написал он на своей странице в Twitter.

Примечательно, что часть съемок пройдет на Американском сегменте МКС. Об этом сообщил комментатор телевидения НАСА Роб Навиас.