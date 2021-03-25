Навальный изучает разутюживание, а «Яблоко» практикует закукливание: новости к полуночи 20 декабря

Проект Gulagu.net опубликовал новые видеозаписи с регистраторов ФСИН, на которых запечатлены избиения заключённых, как предполагается, в красноярской колонии, а также убийство, имитированное под самоубийство.

ФСИН уже пообещал провести проверки по опубликованным кадрам. Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев поддержал принятие отдельного закона против пыток, который утяжелял бы преступление до тяжкого. Сейчас виновники подобных преступлений отвечают по более лёгкой статье о превышении должностных полномочий.

Оппозиционер Алексей Навальный, ставший в колонии «швеёй» рассказал, как посещает уроки по профильному предмету и учит разницу между разутюживанием, приутюживанием, сутюживанием и заутюживанием.

«Это только то, что я уже знаю. Но происходящее со мной настолько иронично, что я не сомневаюсь, что будут ещё: гиперутюживание, постутюживание и, конечно, метаутюживание»

, – шутит политик. Рядом с ним всегда сидит специальный человек, сотрудник ФСИН:

«Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков. В шапке и бушлате. Рядом со швейной машинкой. Иногда говорит мне что-то вроде: “Алексей Анатольевич, прекратите смотреть в окно, там нет ничего интересного”. В такие моменты ощущение возврата во времени вообще 100%».

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина может быть исключена из партии «Яблоко» во время собрания политорганизации в январе. Об этом сообщает зампред партии Иван Большаков. Причина – подача со стороны Бесединой и ещё 76 сторонников партии в суд для восстановления своего членства, которое они потеряли после перерегистрации московского отделения. Сама Беседина пока видит в ситуации лишь громкие заявления некоторых участников партии, но при этом подтверждает, что в партии раскол:

«В руководстве сейчас больше сторонников закукливания, а многие рядовые партийцы желают участия в политической жизни и развития»

Соцсеть «ВКонтакте» подготовила рейтинг самых упоминаемых персон года. На первом месте Владимир Путин – 13,04 млн раз упоминалось его имя. Алексей Навальный упоминался 4,45 млн раз, корейская k-pop-группа BTS (2,20 млн упоминаний), рэпер Моргенштерн (2,01 млн) и Владимир Зеленский (1,26 млн). Среди пяти основных тем только одна не связана с пандемией – протесты (4 место с 5,29 млн упоминаний).