Мария Арбатова: «Гендерное равноправие Навального никогда не волновало. Строил из себя мачо»

О профессии Навального

– В колонии Навальный решил шить рубашки и трусы для силовиков. Накануне в Фейсбуке он обратился к феминисткам, дескать, не хочет называться швеёй. Оператор швейного цеха – тоже другая профессия. Подскажите, как теперь называться Навальному?

– У нас всегда было слово «портной». Но портной – это человек более высокой квалификации. Человек, который не варежки шьёт, как Ходорковский, а мастер, который может обмерить, скроить – сшить костюм. Я довольна, что Навальный поднял эту тему, потому что он никогда не отличался присутствием на поле гендерного равноправия. Его оно никогда не волновало. Строил из себя мачо. И вот мачо шьёт трусы. Что он может ещё там шить – передники, ватники – это уже высший пилотаж.

В русских пословицах есть варианты. И швец, и жнец, и на дуде игрец. То есть это слово уже существует. Оно придумано до него, поэтому я не понимаю проблемы растерянности Навального. Слово «швец» придумано задолго до рождения Навального.

Наш список профессий привязан к патриархальным стереотипам, престижные профессии с трудом пристёгивают к себе женские суффиксы. Женщине пишут, психолог или преподаватель, хотят слово – преподавательница. Женщина. у нас по-прежнему министр, губернатор, президент. Вот Татьяну Москалькову и Татьяну Потяеву называют уполномоченным, хотя это абсолютный нонсенс называть женщину уполномоченным, и никто не споткнётся, если называть её уполномоченной. Патриархальный стандарт вынуждает людей запинаться, туда ли они поставили суффикс. А Навальный, как «швец», возрождает забытое слово. Довольно странно, что в тюрьме это слово не используется вместо слова "швея", учитывая, что наши тюрьмы страшно гомофобны, и женские обозначения касаются жертв гомофобии, а вовсе не представителей профессии.

К несчастью, у Навального появилось время, чтобы задуматься, что происходит с языком, и каким образом дискриминируются люди в связи с профессией, которая не указывает их пол, а значит, этот пол обесценивает.